شكرا لقرائتكم خبر عن «سكانر محمول» من إبسون.. بميزات رائعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - كشفت شركة إبسون عن اثنين من الماسحات الضوئية المحمولة الجديدة، التي تتيح إمكانية إدارة المستندات بطريقة سهلة وفعالة أثناء التنقل أو في بيئات العمل ذات المساحات الصغيرة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الماسحات الضوئية المحمولة DS-70 وDS-80W الجديدة تعد مثالية للأشخاص، الذين يبحثون عن حل للمسح الضوئي أثناء التنقل، وذلك بفضل خيار حلول المسح الضوئي السلكي واللاسلكي معا. كما تمتاز السلسلة الجديدة بخفة الوزن من دون التأثير على تعدد الاستخدامات الضروري لاحتياجات الشركات.

ويحتاج العملاء في أغلب الأحيان إلى إجراء مسح ضوئي لمستندات مختلفة من حيث سُمكها، وبالتالي فإن هذه الماسحات الضوئية الجديدة تسمح بإجراء مسح ضوئي لورق يتراوح سُمكه بين 35 و 270 جم لكل سم مربع، وهو نوع من الوسائط، التي تحتاج عادة إلى حل تقليدي يتمثل في ماسحة ضوئية ذات سطح زجاجي مسطح.

ويتميز الطراز الرائد DS-80W بتقنية Wi-Fi المدمجة وبطارية مع لوحة LCD، مما يوفر سهولة تنقل حقيقية لإجراء مسح ضوئي من أي مكان بسرعات من 4 ثوانٍ في الصفحة فقط. وعندما يكون هذا الجهاز مشحونا بشكل كامل، يمكن للمستخدم إجراء مسح ضوئي لما يصل إلى 300 صفحة من دون الحاجة إلى مصدر طاقة.

وتتضمن البرامج، التي يتم توفيرها مع موديلات DS: برنامج Document Capture Pro 2 وEpson Scan 2.0 ودعم برنامج تشغيل TWAIN، مما يسهل عملية المسح الضوئي للمعلومات وحفظها ومشاركتها في الشركة. ويمكن للمستخدم حفظ الملفات وإرسالها بتنسيقات شائعة مثل PDF وjpeg وtiff والكثير غير ذلك.