الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مدرسة الخنساء بتعز بعد تأهيلها

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدرسة الخنساء في مديرية الوازعية بمحافظة تعز اليمنية بعد تأهيلها وتأثيثها وذلك في إطار جهودها لتحسين البيئة المدرسية بما يسهم في دفع عجلة قطاع التعليم.

وطبقا لـ"وام" حضر افتتاح المدرسة - التي تضم 1200 طالب وطالبة - محمد القمزي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي ومحمد علي الظرافي مدير التربية والتعليم في مديرية الوازعية ومحمد قاسم مدير المدرسة وعدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم اليمنية.

وأكد محمد القمزي أن افتتاح مدرسة الخنساء التي تضم 16 فصلا دراسيا يأتي ضمن سلسة مشاريع إماراتية لدعم قطاع التعليم في محافظة تعز ومديرياتها التي تحظى باهتمام كبير من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في جميع القطاعات مما يساهم في عودة الحياة الطبيعية والتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين.

وأضاف القمزي أن خطط هيئة الهلال الأحمر الاماراتي في هذا الصدد تتضمن عدة محاور منها تأهيل وصيانة المدارس والمؤسسات التعليمية وتأثيثها ومدها بالمعدات والممكنات التعليمية وتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب بجانب تقديم الدعم اللوجستي لتلك المؤسسات التي تضررت نتيجة الممارسات التدميرية لميليشيات الحوثي الإيرانية.

بدوره قال محمد الظرافي مدير التربية و التعليم في مديرية الوازعية إن عمليات تأهيل وتأثيث المدارس تعكس الجهود الدؤوبة التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم العملية التعليمية وتذليل الصعوبات أمام الطلبة لمواصلة الدراسة.