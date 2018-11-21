"زايد للرعاية الأسرية" تُنظم كرنفال السعادة في مدينة العين الإماراتية

تُنظم دار زايد للرعاية الأسرية فعالية "كرنفال السعادة"، مساء الأربعاء، بالتعاون مع فندق هيلتون بمدينة العين الإماراتية.

وتأتي الفعالية تزامناً مع يوم الطفل العالمي تأكيداً على أهمية الطفل وبما يضمن جميع حقوقه في مُحيطه الأسري والمجتمعي، ويجمع الكرنفال أطفال الدار مع طاقميها الإداري والتربوي، بالإضافة الى الأسر الحاضنة في مناخ الأسرة الواحدة، سيشهد الكرنفال مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات لأطفال الدار ممتدة بكثير من الفقرات الترفيهية والمسلية، التي تستعرض مواهب أطفال الدار في فنون المسرح والموروث التراثي "اليولة" التي ينعكس جميعها بلغة فنية وترفيهية راقية، بالإضافة للمسابقات المتنوعة لخلق روح المنافسة بين المشاركين.

وقال نبيل الظاهري، مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية، إن "كرنفال السعادة" نرى خلاله أسرتنا الكبيرة في جو عائلي مميز، مشيراً إلى أن تلك المناسبات والاحتفالات تسهم في تحقيق فرصة التلاقي بين الموظفين والأطفال ما يعمق روح الأسرة الواحدة، مؤكداً أن المسارات والمشروعات التربوية التي تنفذها الدار تسير في الاتجاه الصحيح بما يحقق الأهداف المنشودة للوصول بأطفالنا وشبابنا إلى بر الأمان.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من مبادرات وفعاليات لجنة السعادة التي تنفذها الدار على مدار العام بهدف نشر ثقافة الإيجابية ودعماً لمؤشر السعادة الوطني.