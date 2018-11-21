بورش تكشف عن سعر وموعد طرح نسخة 2019 من موديل "ماكان"

تستعد شركة بورش Porsche لطرح النسخة الجديدة من موديلها رباعي الدفع Macan ضمن مشاركتها بفعاليات معرض لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

ووفقا لموقع "موتور وان" فقد كشفت الشركة الألمانية عن تفاصيل سعر موديل Macan 2019، وموعد طرحه رسميا بالأسواق، بجانب كشفها عن مواصفات محركها للمرة الأولى.





وذكر الموقع الأمريكي أن بورش Porsche حددت صيف 2019 موعدا رسميا لطرح موديل Macan بالأسواق الأمريكية بسعر يبدأ من 49,900 دولار، يضاف إليه مبلغ 1,050 لتوصيل السيارة لمشتريها، مع العلم بأن النسخة الحالية من موديل Macan يبدأ سعرها من 47,800 دولار.

وأفاد "موتور وان" بأنه ستكون هناك نسختان من موديل Macan، لكل من السوق الأمريكية والسوق الأوروبية، وأوضح أن النسختين سيختلفان فيما يخص قوة المحرك.





وستزود النسخة الأمريكية من موديل Macan بمحرك بقوة 248 حصانا وعزم دوران 273 قدم، وقدرة على التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.1 ثانية.

بينما ستزود النسخة الأوروبية من الموديل بمحرك بقوة أقل تصل لـ 242 حصانا وعزم دوران 273 قدما، مع ناقل حركة مزود بسبع سرعات، وقدرة على التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميلا خلال 6.3 ثانية.