ترامب: الولايات المتحدة تعتزم أن تظل «شريكا راسخا» للسعودية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل «شريكا راسخا» للسعودية.
وأشار الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض، إلى أنه ليست لديه النية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض قائلا «إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء هذه العقود، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين»، وفقا لرويترز.
ولفت إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي
وأضاف أن الكونغرس الأمريكي، «حر» في «الذهاب في اتجاه مختلف» بشأن السعودية، ولكنه سيدرس فقط الأفكار التي «تتسق» مع الأمن الأمريكي، فيما أوضح أن الولايات المتحدة ترغب في أن تظل شريكا راسخا للسعودية لضمان مصالحها ومصالح شركائها.
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