وقالت النيابة العامة السعودية على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن اعتقال أي مواطن من دون أمر من السلطات المختصة لا يجوز.
وحددت النيابة العام الحالة الوحيدة التي يجوز فيها القبض على مواطن وهي "حالات التلبس بالجريمة".
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحدد الحالة الوحيدة التي يجوز فيها القبض على المواطن" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .