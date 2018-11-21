السعودية تحدد الحالة الوحيدة التي يجوز فيها القبض على المواطن"

وقالت النيابة العامة السعودية على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن اعتقال أي مواطن من دون أمر من السلطات المختصة لا يجوز.

وحددت النيابة العام الحالة الوحيدة التي يجوز فيها القبض على مواطن وهي "حالات التلبس بالجريمة".