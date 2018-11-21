قائد الجيش اللبناني يتحدث عن ظروف دقيقة تمر بها البلاد

ونقل حساب الجيش اللبناني على موقع تويتر، عن جوزيف عون، قوله: "إنّ الحالة الضبابية التي تلفّ المنطقة بأسرها في ظلال تحولات كبرى مرتقبة، سيكون لها دون شكّ انعكاسات على بلدنا، فضلاً عن الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان".

وتابع أنه "في زمن التحولات والصراعات الدولية الكبرى، تثابرون على جهوزيتكم عند الحدود الجنوبية، لإحباط مخططات العدو الإسرائيلي وتهديداته، ومحاولاته وضع اليد على جزء من أرضنا وثرواتنا النفطية".

وأضاف قائد الجيش اللبناني: "جيشكم الذي نشأ من رحم الاستقلال، أثبت على امتداد مسيرته ولا يزال، أنه جدير بالحفاظ على هذه الأمانة، فلم يبخل لحظةً في بذل قوافل الشهداء والجرحى على مذبح الوطن، دفاعاً عن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه".

وجاء حديث قائد الجيش اللبناني في إطار الاحتفال بالذكرى الـ75 لعيد الاستقلال في لبنان.