الرئيس الصيني يصل مانيلا في أول زيارة رسمية للفلبين

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفلبينية مانيلاـ، في زيارة تعد الأولى من نوعها لأحد أقدم حلفاء واشنطن التقليديين في القارة الآسيوية.

ومن المنتظر أن تسفر الزيارة التي تعد الأولى لرئيس صيني إلى الفلبين منذ 13 عاماً، عن حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية في مشاريع البنى التحتية التي وعدت بكين الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بتنفيذها منذ عامين.





ومنذ صعود دوتيرتي، إلى السلطة في 2016 توترت علاقة مانيلا بالولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع الرئيس الفلبيني لتوجيه السياسة الخارجية لبلاده بشكل واضح نحو روسيا والصين رغم تراجع التوتر منذ تولي دونالد ترامب الحكم في البيت الأبيض، وتوقف الانتقادات الأمريكية لحرب دوتيرتي على المخدرات.

وأدى الخلاف حول بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، والذي تمر من خلاله تجارة بقيمة مليارات الدولارات، إلى تجميد العلاقات بين مانيلا وبكين، والتي ما لبث أن تحسنت في عهد دوتيرتي.