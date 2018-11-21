للمتزوجات حديثا.. حافظي على رشاقتك بعد الزواج بـ4 نصائح

على الرغم من محاولة العديد من السيدات للحفاظ على وزنهن ورشاقتهن قبل الزواج، فإن وزن بعضهن يزداد بعد ذلك، ذلك يرجع لعدة أسباب منها حدوث تغيرات هرمونية بالجسم أو قلة النوم أو تغيير النظام الغذائي، أو تناول الطعام السريع خارج المنزل خصوصاً في فترة شهر العسل.

ولتحافظ العروس الحديثة على وزنها ورشاقتها بعد الزواج، يتطلب منها اتباع بعض النصائح، نستعرضها لكم في التقرير التالي، بحسب موقع "verywellfit".



1- ممارسة الرياضة مع زوجك

2- نوعية الطعام

3- منع تناول الطعام مساء

4-شرب المياه