تسلا تساعد مرسيدس في تطوير أول موديل VAN كهربائي

تسعى حاليا شركة مرسيدس Mercedes للتعاون مع شركة تسلا الرائدة بمجال تصنيع الموديلات الكهربائية لتطوير محرك موديل eSprinter ومنحه القدرة على قطع مسافات أطول دون الحاجة لإعادة شحنه.

وكانت شركة مرسيدس كشفت عن أول سيارة كهربائية من فئة van تنتجها مطلع عام 2018 الجاري، وهي موديل eSprinter، والذي تلقى عددا من الانتقادات عند طرحه بسبب الضعف النسبي لنطاق سير محركه الكهربائي، وفق موقع "موتور وان" المتخصص في السيارات.

ولكونها سيارة من فئة van المخصصة للرحلات، لم يكن نطاق سير المحرك الكهربائي لموديل eSprinter، والذي يتوقف عند حد 200 ميل، مناسبا للهدف الذي صنع من أجله الموديل.

وتهدف شركة مرسيدس Mercedes من خلال هذا التعاون لرفع كفاءة المحرك بزيادة نطاق سيره من 200 ميل إلى 400 ميل.