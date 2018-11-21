تمديد مهرجان دبي للتسوّق لمدة أسبوع

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) عن تمديد تاريخ مهرجان دبي للتسوّق لمدّة أسبوع إضافي، حيث ستنطلق فعالياته في 26 ديسمبر/كانون الأول 2018 لتستمر حتى 2 فبراير/شباط 2019.

ويحرص مهرجان دبي للتسوّق في كل عام على تقديم الأفضل وكل ما هو جديد لزوّاره ليتيح لهم فرصاً أكثر للاحتفال.

وستتضمّن الدورة الرابعة والعشرون لمهرجان دبي للتسوّق العديد من الخيارات أمام الزوّار والعائلات لقضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بكل ما تزخر به مراكز التسوّق من فعاليات، إلى جانب العروض الترويجية والخصومات الهائلة التي تقدّمها أشهر العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى تنظيم سحوبات كبرى تقدّم من خلالها مجموعة كبيرة من الجوائز الرائعة كالسيارات الفاخرة، والقطع الذهبية والمجوهرات، بالإضافة إلى مبالغ نقدية.

وإلى جانب تقديم تخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية، يقدم المهرجان كذلك للجمهور حفلات فنية، وعروضاً رائعة للألعاب النارية، والعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية في مختلف مراكز التسوّق.

قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يعدّ مهرجان دبي للتسوّق من أبرز المهرجانات ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، كما يشهد في كل عام إقبالاً هائلاً من قبل المقيمين والزوّار.. هذا ونعد خلال هذه السنة بتقديم برنامجٍ متنوع يمتد لأكثر من خمسة أسابيع حافلة بالمفاجآت والتخفيضات والعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية والجوائز القيمة، الأمر الذي يثري تجربة التسوق في دبي ويجعلها وجهة تستقطب العديد من الزوّار.. كما أننا ندعو الجميع للاستمتاع بتلك الفعاليات والاستعداد للمفاجآت التي أعددناها".