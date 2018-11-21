قرقاش: برنامج "إمداد" يهدف لسد الاحتياجات الغذائية لـ12 مليون يمنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الإمارات والسعودية، ملتزمين ببرنامج التنمية تجاه دولة اليمن وشعبها. وأوضح قرقاش، "البرنامج السعودى الإماراتى "إمداد" والذى يهدف إلى سد الاحتياجات الغذائية لما بين 10 إلى 12 مليون يمنى بمبادرة إنسانية مميزة تضاف إلى الجهد الإنسانى للبلدين فى اليمن".

قرقاش وأضاف قرقاش قائلاً: "الحاجة إلى هذا التحرك العاجل مفهومة والتزام البلدين تجاه اليمن وشعبه تاريخى ومستمر".

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