حائل.. احتراق سكنية بسبب شقة زيادة الأحمال وإصابة طفل بحروق

صحيفة الخليج الالكترونية أخمد الدفاع المدني في حائل، صباح اليوم الأربعاء، حريقاً اندلع بشقة سكنية بسبب زيادة أحمال على توصيلة كهربائية. وأكد الدفاع المدني أنه تمكن من إخلاء أفراد العائلة وتم نقل طفل إلى المستشفى بسبب حروقٍ وحالته مستقرة. وفي وقت سابق، حذر الدفاع المدني من أن هناك 3 مسببات لحرائق الالتماس الكهربائي. وأوضح المدني أن المسببات هي، التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالًا زائدة، وأخيرًا عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.

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