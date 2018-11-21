انخفاض #أسعار_الذهب اليوم الأربعاء.. تعرف عليها

صحيفة الخليج الالكترونية

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء انخفاضًا، حيث وصل عيار 24 إلى مبلغ 147.45 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 135.16 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 129.02 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الأربعاء عيار 18 فسجلت 110.59 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 86.01 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 73.72 ريال.

أما أسعار أوقية الذهب فسجلت 4,586 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,032 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 147,446 ريالًا.