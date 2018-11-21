الأرصاد: أمطار رعدية وضباب على هذه المناطق

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات في مناطق جازان، وعسير والباحة، ومكة المكرمة، ويتوقع أيضًا تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.