شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدرج حجي عبدالناصر القيادي بداعش على لائحة الإرهابيين الدوليين‎ والان مع التفاصيل

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، حجي عبدالناصر القيادي بتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا على لائحة الإرهابيين الدوليين‎.

ووفقاً لتقارير إعلامية سابقة، فإن حجي عبدالناصر عمل تحت لواء تنظيم داعش الإرهابي، وتولى منصب "والي دير الزور".

ويأتي إدراج عبدالناصر ضمن قائمة "الإرهابيين العالميين" التي تعدها واشنطن في قرار اتخذ بالتنسيق مع مجلس الأمن الدولي الذي وضعه، الإثنين، على قائمة عقوباته.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن العقوبات تنص على تجميد أصول عبدالناصر المالية ومنعه من السفر، بالإضافة إلى حظر على الأسلحة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن عبدالناصر شغل عدة مناصب رفيعة داخل تنظيم داعش فكان "أميراً" للقوات و"والياً" في سوريا، ورئيس مجلس مفوض يمارس رقابة إدارية على شؤون التنظيم الإرهابي، ويأتمر مباشرة بزعيمه أبوبكر البغدادي.

ولفتت الانتباه إلى أن هذا المجلس كان مكلفاً بـ"إعداد وإصدار الأوامر المتصلة بعمليات داعش العسكرية وجباية الضرائب والشرطة الدينية والعمليات التجارية والأمنية".

بدوره، قال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ناتان سيلْز إن "داعش هزم لكن لم يتم القضاء عليه"، مضيفاً في بيان: "فيما يواصل داعش تقهقره، علينا أن نقطع كل طريق إلى الموارد التي يستخدمها لنشر الإرهاب في العالم".

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً أسهم في طرد التنظيم تقريباً من كامل المناطق التي سيطر عليها في العراق وسوريا، حيث أعد العديد من الاعتداءات التي نفذت في أوروبا بشكل خاص خلال السنوات الماضية.

وتفرض على الأشخاص المدرجين على القائمة السوداء الأمريكية عقوبات تشمل التجميد والحجز على أموالهم وممتلكاتهم في الولايات المتحدة إن وجدت، ويحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم.