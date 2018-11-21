شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع طبيب نسى قطعة «شاش» في رحم مواطنة بعسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فتحت “الشؤون الصحية” بمنطقة عسير، تحقيقاً مع أحد الأطباء في أبها، بعدما تسبب بآلام ومعاناة لمواطنة عقب نسيانه “شاشاً” داخل رحمها، ورفض استقبالها عدة مرات فيما بعد.

وذكرت مصادر، أن المواطنة حضرت إلى مستشفى النساء والولادة بأبها يوم 11 من شهر ذي الحجة الماضي، وأجريت لها عملية جراحية بعدها أودعت العناية قبل أن يسمح الطبيب لها بالخروج.

وأضافت، أن السيدة عادت إلى المستشفى عدة مرات بعد شعورها بآلام لكن الطبيب رفض استقبالها، وشخّص حالتها في إحدى المرات بأنها تعاني من التهابات، وبعد مراجعتها عدة مستشفيات خاصة اكتشف وجود شاش طبي متعفن داخل الرحم.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز آل شايع، أن مدير الشؤون الصحية خالد عسيري وجه بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق حيال الشكوى المقدمة من زوج المواطنة، وأجرت اللجنة تحقيقاً داخل المستشفى أمس (الثلاثاء)، مشدداً على أنه لا يقبل أي تهاون من أي طرف وأن الأنظمة ستطبق على كل المقصرين.