شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة معلمة وإصابة زوجها وأطفالها في حادث مروع بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفيت معلمة وأصيب زوجها وأطفالها الثلاثة؛ جراء حادث مروع وقع على طريق الحصمة – الخوبة بجازان، وذلك أول أمس (الإثنين).

وأوضحت مصادر، أن المعلمة أمل الزيعلي وهي في العقد الثالث من العمر وتعمل بإحدى مدارس الحد الجنوبي، كانت برفقة زوجها وأطفالها لقضاء حوائجهم الدراسية من محافظة أحد المسارحة، وأثناء عودتهم للمنزل فوجئوا بسيارة مسرعة وجهاً لوجه صدمتهم، وفقاً لـ “عكاظ”.

وأضافت أن الحـادثة أدت إلى وفـاة المعلمة في الحال وأصـيبت أسرتها بالكامل، وما زال الأب والأولاد يتلقون العلاج في العناية المركزة بمستشفى الحياة، فيما ووري جـثمان الأم الثرى وشاركت عدد من زميلاتها في مراسم العزاء بمنزلها في قرية الكربوس بمحافظة الحرث.