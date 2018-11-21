1.34 مليار دولار غرامة على "سوسيتيه جنرال" لانتهاك العقوبات على إيران

أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن مصرف "سوسيتيه جنرال" سيدفع للسلطات الأميركية غرامات تصل قيمتها الإجمالية إلى 1,34 مليار دولار لوقف التحقيقات الجارية بحقّه في قضايا تتعلّق بانتهاكه عقوبات اقتصادية متنوّعة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية "يتعلّق القسم الأكبر من الانتهاكات التي ارتكبها المصرف الفرنسي بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وكوبا".

وبالموازاة أبرم المصرف الفرنسي اتّفاقاً منفصلاً مع دائرة الخدمات الماليّة في ولاية نيويورك يدفع بموجبه 95 مليون دولار لوقف التعقّبات بحقّه في قضية عدم اتّخاذه ما يكفي من إجراءات لمكافحة تبييض الأموال.

وسارع ثاني أكبر المصارف الفرنسية لإصدار بيان طمأن فيه إلى أنّ هذه المبالغ "مغطّاة بالكامل من الأموال المخصّصة لتسوية الخلافات والمدرجة في حسابات سوسيتيه جنرال".

وأضاف أنّ "هذه الاتفاقات لن يكون لها أي تأثير إضافي على نتائج المصرف للعام 2018".

ونقل البيان عن المدير العام للمصرف فريديريك أوديا قوله "نقرّ ونأسف لأوجه القصور التي تمّ تحديدها في هذه التحقيقات وقد تعاونّا مع السلطات الأمريكية لوضع حدّ لهذه الحالات".

ووقّع البنك اتّفاقين لوقف التعقّبات الجارية بحقّه، أحدهما مع مكتب النائب العام الفيدرالي في نيويورك والثاني مع مكتب النائب العام لمقاطعة نيويورك.

وبحسب البيان فإن الاتفاقات التي توصّل إليها المصرف مع السلطات الأمريكية تضع حدّاً للتحقيقات المتعلّقة "ببعض العمليات بالدولار الأميركي التي قام بها سوسيتيه جنرال وتشمل دولاً أو أشخاصاً أو كيانات تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية وتحكمها قوانين ولاية نيويورك".

ومع ذلك، فإن المصرف سيخضع لفترة اختبار مدّتها ثلاث سنوات، يتمّ في نهايتها كفّ كل التعقّبات بحقّه إذا ما ثبت التزامه بالاتفاق الذي يتعهّد فيه أيضاً التعاون مع السلطات الأميركية.



