تركيا تعلن تدويل قضية خاشجقي في «هذه الحالة»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنّ بلاده غير راضية بشكل كامل عن مستوى تعاون السعودية في التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، وإنّها ربما تطلب تحقيقًا رسميًّا من الأمم المتحدة في القضية إذا وصل التعاون مع السعودية إلى طريق مسدود.

وأضاف الوزير للصحفيين في واشنطن عقب اجتماع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، حسب "رويترز"، أنّ تركيا أطلعت الولايات المتحدة على أحدث المعلومات بشأن مقتل خاشقجي وكرر موقف أنقرة بأن الحقيقة يجب أن تتضح بشأن من أعطى التوجيهات بقتله.

وتابع: "التعاون مع السعودية (بشأن خاشقجي) ليس في المستوى الذي نريده.. إذا وصل التنسيق مع الرياض إلى طريق مسدود فإن أنقرة ستطلب تحقيقًا رسميًا من الأمم المتحدة".

وقتل خاشقجي، الذي كان مقيمًا في الولايات المتحدة وأحد المنتقدين للحكومة السعودية تحت إدارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في أكتوبر تشرين الأول داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

وبعد أن قدمت تفسيرات متضاربة في البداية بشأن اختفاء خاشقجي، قالت الرياض الأسبوع الماضي إنه قتل وجرى التمثيل بجثته عندما فشلت ”المفاوضات“ لإقناعه بالعودة للسعودية.

وقال النائب العام السعودي إنه سيسعى لإنزال عقوبة الإعدام بحق خمسة من المتهمين في القضية.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنّ القتل كان بأمر من أعلى مستويات الحكومة السعودية لكنه لم يتهم الأمير محمد مباشرة. ونفت السعودية أن يكون الأمير أمر بقتل خاشقجي.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأن يظل شريكًا راسخًا للسعودية رغم قوله إن ولي العهد ربما كان على علم بشأن الخطة لقتل الصحفي المعارض الشهر الماضي.

وذكر جاويش أوغلو أن تركيا سلمت الولايات المتحدة قائمة بأسماء 84 فردًا قالت إنها تريد تسلميهم بشأن صلاتهم برجل الدين فتح الله جولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية تدبير محاولة انقلاب في 2016 وهو ما ينفيه جولن.

وأضاف أن أنقرة سلمت القائمة في أعقاب مكالمة هاتفية بين أردوغان وترامب.