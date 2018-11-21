عدم تناول الإفطار يصيب الرجال بـ"نقص التروية"

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن عدم تناول الرجال لوجبة الإفطار يؤدي إلى إصابتهم بأمراض القلب، وخاصة تطور مرض نقص التروية.

ويعد مرض نقص التروية من الأمراض المزمنة التي تصيب عضلة القلب، نتيجة نقص إمدادات الدم الشرياني إلى القلب أو توقفها تماما.

وأثبت العلماء في جامعة هارفارد أن الرجال الذين لا يتناولون الإفطار طوال حياتهم يزداد خطر إصابتهم بمرض نقص التروية بنسبة 27% مقارنة بالذين يفطرون يوميا، وتوصلوا إلى هذه النتيجة من دراستهم للمعلومات الطبية التي جمعت خلال 16 عاما عن 27 ألف رجل أعمارهم تتراوح بين 45 و82 سنة.

واكتشف الباحثون أنه خلال هذه السنوات تم تشخيص إصابة أكثر من 1.5 ألف رجل بنقص التروية، على الرغم من خلوهم من أي حالة لأمراض القلب عند بداية الدراسة.

وتبين للباحثين أن إصابة الرجال بهذا المرض سببها عدم تناول وجبة الإفطار، حيث تبين أن معظمهم من المدخنين والخاملين ومن المفرطين في تناول الكحول.