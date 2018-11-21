الطيران العراقى يعلن تنفيذه ضربات جوية على الارهابيين داخل سوريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

أعلن الجيش العراقي أن القوات الجوية التابعة له نفذت، الثلاثاء، سلسلة غارات ناجحة استهدفت عناصر من تنظيم “داعش” في منطقتي السوسة والباغوز داخل الأراضي السورية.

وقال مركز الإعلام الأمني الحكومي للعراق، في بيان تلقت “RT” نسخة منه: “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات F16 العراقية اليوم، ضربات جوية داخل الأراضي السورية، وفق معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (خلية الصقور الاستخباراتية)”.

وأضاف المركز في بيانه: “الضربة أسفرت عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابع لتنظيم داعش في منطقة السوسة، كما نفذت في الوقت ذاته ضربة أخرى في منطقة الباغوز على هدف عبارة عن مقر لما يسمى فيلق الفاروق بداخله 30 إرهابياً وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة”.

وأشار البيان إلى أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى تم تدمير الهدفين بالكامل، مضيفا أن الطائرات العراقية عادت إلى “أرض الوطن بسلام”.

ونفذت القوات الجوية العراقية خلال الأشهر الماضية سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مقرات مهمة تابعة لتنظيم “داعش”، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، داخل الأراضي السورية، معلنة أن هذه الغارات أسفرت عن قتل قادة بارزين في التنظيم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأوضحت الحكومة العراقية أن شن هذه الغارات يجري بالتنسيق مع السلطات السورية.