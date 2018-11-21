روسيا تنتقد تسييس الانتربول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 اعتبرت موسكو الثلاثاء أن “تسييس الإنتربول” غير مقبول بعدما صدرت دعوات خاصة من مجلس الشيوخ الأميركي لرفض المرشح الروسي لرئاسة منظمة الشرطة الدولية. وقالت الناطقة باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك في بيان “نشهد اليوم حملة إعلامية أجنبية تهدف إلى تقويض مصداقية مرشح روسيا لمنصب رئيس الإنتربول”، مضيفة” نعتبر تسييس الإنتربول غير مقبول”.

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