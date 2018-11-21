الاعلان عن مشاركة قطر فى القمة الخليجية القادمة فى الرياض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

أعلنت الخارجية الكويتية أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي المزمع عقدها في الرياض ستشهد حضور جميع الدول الأعضاء فيه بما في ذلك قطر.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، في تصريح صحفي أدلى به يوم الأحد ونقلته وكالة “كونا” الرسمية، إن القمة الخليجية المقبلة، التي من المقرر عقدها في العاصمة السعودية يوم 9 ديسمبر، “ستعقد بحضور جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل “بادرة تبعث على التفاؤل”.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة أن القمة ستعقد بحضور جميع قادة دول المجلس أو من يمثلهم، من دون تحديد مستوى التمثيل “الخاضع كما في كل مرة لمشاورات اللحظات الأخيرة”.

وتمنت المصادر أن تفتح القمة المقبلة صفحة جديدة في العلاقات بين دول الخليج الفارسي “خاصة وأن المنطقة على أعتاب تطورات تصعيدية في المجال الإقليمي تتطلب وحدة الصف والكلمة”.

وجرى الإعلان عن مشاركة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي في قمته المرتقبة بعد أن بعث العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق من الأحد، برسالة شفوية إلى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتنعقد هذه القمة في الوقت الذي يشهد فيه مجلس التعاون توترا داخليا كبيرا إثر إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

واتهمت الدول الـ4 السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن “هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.”

وتولت الكويت جهود الوساطة الرامية لتسوية هذه الأزمة، لكنها لم تتوج بعد بنتيجة ملموسة.