ايران : عجز اوروبا عن تنفيذ تعهداتها فى الاتفاق النووى امر غير مبرر وغير مقبول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

رأى رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي أن فشل وعجز أوروبا في تنفيذ تعهداتها النووية “أمر غير مبرر وغير مقبول ولا يرفع المسؤوليات التي تقع على عاتق الأوروبيين”.

موقف خرازي جاء لدى استقباله اليوم الثلاثاء وفداً ألمانياً يضم محللين وخبراء سياسيين، حيث أكد أن “الحفاظ على الاتفاق النووي يساهم في توفير أمن المنطقة وأوروبا”.

وتابع خرازي “رغم الضغوط الأميركية، لكننا متفائلون بتعزيز علاقاتنا مع تركيا نظراً لتوجهات الرئيس رجب طيب إروغان”، مشيراً إلى أن “إيران وتركيا والسعودية دول رئيسة في المنطقة وقادرة على ايجاد آلية لتعزيز الاستقرار والسلام لكن شرط وقف الإجراءات المزعزعة للاستقرار”.

خرازي أكد أن التعاون بين إيران وروسيا وتركيا في مباحثات أستانة “أثمر عن نتائج مفيدة”، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية.

كما لفت إلى أن “تغيير الحكومة السورية من خلال تحشيد الجماعات الإرهابية كما تفعل السعودية أمر غير مقبول”، معتبراً أن “دعم أوروبا لهذه الجماعات الإرهابية والدول التي تقدم المساعدة لها ساهم في زعزعة استقرار المنطقة”.