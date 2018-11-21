الادارة الامريكية تتهأ لادخال فنزويلا ضمن قائمتها لرعاة الارهاب

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365
قال مصدر مطلع على المشاورات إن الولايات المتحدة تستعد لإضافة فنزويلا إلى قائمتها للدول الراعية للإرهاب لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد.
وإضافة فنزويلا للقائمة قد يقلص المساعدات الأمريكية ويفرض قيودا ماليا على بلد يعاني بالفعل من التضخم ونقص الأغذية والدواء.
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة جولات من العقوبات على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بقيادة الاشتراكيين منذ 2017 متهمة إياها بتقويض الديمقراطية.
وقال المصدر إنه لم يتحدد إطار زمني لاتخاذ قرار بشأن إضافة فنزويلا إلى القائمة.
والدول الأربع على القائمة في الوقت الراهن هي كوريا الشمالية وإيران والسودان وسوريا ثبت أنها ”قدمت الدعم بشكل متكرر لأعمال الإرهاب الدولي“.
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