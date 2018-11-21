شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لأسهم القطاعات في بورصة قطر والان مع التفاصيل

أنهت بورصة قطر تداولات اليوم على تراجع بضغط هبوط جماعي للقطاعات، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 1.25% ليصل إلى النقطة 10268.07، فاقداً 130.24 نقطة عن مستويات أمس الاثنين.

وتقلصت التداولات اليوم، حيث هبطت السيولة إلى 196.4 مليون ريال، مقابل 355.5 مليون ريال بالأمس. كما انخفضت أحجام التداول عند 4.9 مليون سهم، مقابل 6.9 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وشهدت الجلسة تراجع 24 سهماً، بينما ارتفع 12 سهماً تقدمها الرعاية بـ3.31%، فيما استقر 5 أسهم، وجاء البنوك على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 2.06%، لهبوط 6 أسهم بالقطاع تقدمها الوطني الأكثر انخفاضاً بـ3.44%.

كما هبط الصناعة 1.01%، لتراجع 5 أسهم على رأسها الكهرباء والماء بنسبة 2.44%، وتراجع العقارات 0.87%، بضغط انخفاض سهمي بروة وإزدان بنسبة 1.43% للأول، و 0.76% للثاني.