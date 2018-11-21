شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تطلب مساعدة الهند في تأمين منشآت الغاز والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة "Times of India" أن وفدا من وزارة الداخلية القطرية التقى مع مسؤولي قوة الأمن الصناعي المركزية في نيودلهي، حيث أعرب الوفد عن اهتمامه بتدريب رجاله في أكاديمية حيدر أباد لاكتساب الخبرة في تأمين منشآت النفط والغاز.

وتقوم قوة الأمن الصناعي المركزية الهندية بتأمين مطارات ومترو دلهي، وتأمين حقول النفط الهندية، والغاز الطبيعي، والمرافق النووية، والمحطات الفضائية، فضلاً عن المرافق الحكومية الرئيسية. وقد نجحت هذه القوة خلال السنوات الماضية في ضمان الأمن بشكل كامل دون وقوع أي حوادث غير مرغوب فيها حتى الآن في هذه المرافق.

وأبدى المسؤولون القطريون إعجابهم بحرفية هذه المؤسسة، معربين عن استعدادهم لإرسال رجالهم إلى الأكاديمية الوطنية للأمن الصناعي التابعة للمؤسسة في حيدر آباد.

وشمل الوفد القطري أربعة أفراد برئاسة العقيد خليفة محمد العطية، مدير الإدارة العامة للأمن الصناعي في قطر.

وناقش المدير العام للأكاديمية، راجيش رانجان ومسؤولون آخرون، اتفاقاً حول التعاون المشترك في استخدام التكنولوجيا، وتبادل الخبرة الميدانية، وتجارب الطرفين، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة نظم إدارة الاستجابة للحوادث والتنسيق بين الوكالات والتدريب والتطوير وتدهور الوضع والإرهاب والمعاملات البنكية والانتشار في الخارج.