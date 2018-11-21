شكرا لقرائتكم خبر عن في تصعيد واضح.. قطر تجري تدريبات بحرية مع إيطاليا والان مع التفاصيل

كعادتها منذ بدء المقاطعة العربية، لا تبدي قطر أي بادرة على رغبتها في حل الأزمة مع جيرانها الخليجيين وتصر على التصعيد، حيث أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أمس الاثنين، عن إجراء قواتها البحرية، والقوات الجوية الأميرية، تدريباً عسكرياً مشتركاً مع القوات البحرية الإيطالية، في المياه الإقليمية للدوحة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن التمرين البحري، الذي أجُري تحت اسم "العبور"، تضمن عدداً من التدريبات؛ منها البلاغات البحرية، وتمرين البلاغات السطحية، وتمرين الدفاع ضد الأهداف الجوية (ADEX) مع جناح المقاتلات بالقوات الجوية الأميرية القطرية.

كما أشارت إلى أن التمرين العسكري نُفذ في إطار اتفاقيات التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات التدريب والتخطيط على كافة المهام والواجبات المطلوبة.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت في 17 أكتوبر الماضي، عن توقيع اتفاق تعاون مع إيطاليا في مجال التدريب العملياتي، وإنشاء السرب القطري للطائرات العمودية من طراز "NH90"، عقب لقاء جمع وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، بنظيرته الإيطالية إلزيبيتا ترينتا، بمقر وزارة الدفاع الإيطالية بالعاصمة روما.

ومنذ المقاطعة المفروضة عليها بسبب دعم الإرهاب في يونيو 2017، عملت على تصعيد الأزمة من خلال إبرام صفقات عسكرية وإجراء مناورات مشتركة مع عدة دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وفرنسا، في مؤشر يدل على عدم رغبتها في حل الخلاف القائم مع أشقائها الخليجيين..