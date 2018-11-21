شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م، وهي كالتالي:

رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره- سيئون- سقطرى. • القاهره- سيئون. الاقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 06:30 صباحا. • سيئون - سقطرى. الاقلاع : 07:30 صباحا. الوصول: 08:45 صباحا. رقم الرحله 606. خط الرحله : سقطرى-سيئون- القاهره. • سقطرى - سيئون. الاقلاع : 09:45 صباحا. الوصول : 11:00 ظهرا. • سيئون - القاهره. الاقلاع : 12:00 ظهرا. الوصول : 14:45 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع :02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت عمان). الوصول: 07:00 صباحا. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 07:00 صباحا. رقم الرحله 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 08:30 صباحا. الوصول : 10:30 صباحا. رقم الرحله 507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع :12:00 ظهرا. (توقيت جده). الوصول: 14:00 ظهرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 15:00 عصرا. الوصول : 17:30 مساء.

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