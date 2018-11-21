الشرطة الأسترالية تعتقل 3 أشخاص خططوا لشن هجوم إرهابي في ملبورن

اعتقلت الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص يشتبه في أنهم كانوا يعدون لشن هجوم إرهابي، يستهدف حشودا في ملبورن، وذلك بعد أقل من أسبوعين على قيام رجل بقتل شخص بالمدينة، في هجوم وصفته الشرطة بأنه عمل إرهابي.

ونفذت الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية والمخابرات الأمنية الأسترالية ووكالات أخرى تشكل فريقا مشتركا لمكافحة الإرهاب، الاعتقالات، صباح الثلاثاء.

وقالت الشرطة الأسترالية، إن الرجال الثلاثة، وأعمارهم 30 و26 و21 عاما، اعتُقِلوا بعد الاشتباه في سعيهم للحصول على بنادق آلية لتنفيذ الهجوم، وجميعهم مواطنون أستراليون أُلغِيَت جوازات سفرهم في وقت سابق، هذا العام.

وقال جراهام آشتون رئيس شرطة فيكتوريا، للصحفيين "لدينا الآن أدلة كافية للتحرك فيما يتصل بمنع هجوم إرهابي"، وأكد أن المشتبه بهم لم يتخذوا قرارا بشأن الموقع الذي كانوا يعتزمون مهاجمته، لكنهم يعتقدون أن الهجوم كان وشيكا، لافتا إلى أنه "من المؤكد أنهم كانوا يتطلعون إلى مكان للتجمع حيث تكون فيه حشود".





ورفعت أستراليا، منذ عام 2014، حالة التأهب من هجوم يشنه متشددون محليون عائدون من القتال في الشرق الأوسط، أو من قبل مؤيدين لهم.

وقالت الشرطة إن الرجال الثلاثة كانوا معروفين للسلطات، وأُلغِيَت جوازات السفر الخاصة بهم بسبب مخاوف من أنهم سيسافرون إلى منطقة للصراع في الخارج.

وجاءت الاعتقالات بعد أقل من أسبوعين من إشعال رجل النار في شاحنة صغيرة محملة بأسطوانات الغاز في وسط ملبورن، وطعن 3 أشخاص ليقتل أحدهم قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

وقالت الشرطة الأسترالية، إن الرجال الثلاثة يستلهمون فكر تنظيم داعش، ولم يتلقوا توجيهات من الجماعة الإرهابية.