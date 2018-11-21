4 قتلى بينهم شرطي بإطلاق نار في شيكاغو

قتل 4 أشخاص، بينهم شرطي وامرأتان بالإضافة إلى مسلح، في إطلاق نار وقع بالقرب من مستشفى بشيكاغو، في حادث يرجّح أنّه ناجم عن خلاف شخصي، حسبما أعلنت شرطة المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة.

وقال أنطوني جوجليلمي المتحدث باسم شرطة شيكاغو في تغريدة بموقع "تويتر"، إن 3 أشخاص قتلوا بالإضافة إلى مسلح"، أطلق النار في مستشفى ميرسي بشيكاغو، لافتا إلى أن السيدتين تعملان موظفتين في المستشفى".

وبحسب السلطات الأمريكية، دارت مشادّة كلامية بين أشخاص يعرفون بعضهم البعض في موقف للسيارات تابع لمستشفى "ميرسي"، أطلق خلالها رجل النار على صديقته وهي موظّفة في المستشفى فأرداها قتيلة.

ولجأ القاتل إلى داخل المستشفى وتبادل إطلاق النار مع الشرطة، مما أسفر عن مقتل موظّفة ثانية في المستشفى وشرطي، وتبين أن القاتل لقي مصرعه أثناء تبادل إطلاق النار، لكن لم يتّضح للشرطة في الحال ما إذا كان قد انتحر أو قتل برصاص أحد عناصرها.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، الثلاثاء، سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار بمحيط مستشفى ميرسي في شيكاغو.

وأعلن حينها المتحدث باسم شرطة شيكاغو، إصابة ضابط جراء إطلاق النار بمحيط المستشفى، مؤكدا أن "حالته حرجة لكنّه يتلقى الرعاية الطبية".