الان تتابع مشاكل مجهولة تمنع النفاذ إلى فيسبوك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

أعلنت شركة فيسبوك أن مستخدميها يواجهون مشاكل في الوصول إلى موقعها وتطبيقاتها الأخرى مثل انستغرام، دون أن توضح الشركة العملاقة سبب انقطاع الخدمة.

وهي المرة الثانية في الأسبوعين الماضيين التي تؤدي فيها مشاكل تقنية إلى عرقلة الدخول لموقع فيس بوك.

وأظهر موقع المراقبة المستقلة “داون ديتيكتور” خريطة تشير إلى انقطاع خدمات فيس بوك في معظم أرجاء العالم خاصةً أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا.

وقالت فيسبوك على تويتر: نعرف أن البعض يواجه مشاكل في الوصول إلى حزمة تطبيقات فيسبوك. نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.ولم تقدم فيسبوك سبباً أو تفاصيل هذه المشاكل.

وتعرضت فيسبوك، التي تدير منصة مشاركة الصور انستغرام، وتطبيقي واتس آب، وماسنجر للرسائل، لضغوط كبيرة في الأسابيع الأخيرة بسبب تعاملها مع حملات المعلومات الخاطئة.ولدى فيسبوك نحو 2.2 مليار مستخدم عبر العالم.