اليمن... "أنصار الله" تصد زحفا للجيش شمال غربي حجة

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القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش نفذ زحفاً باتجاه قرى شرق جبل أبو النار الاستراتيجي المطل من الجهة الشرقية على مدينة حرض شمال غربي حجة، والمطلة على قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وحسب المصدر، أسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العديد من القوات الحكومية، وإعطاب آليات عسكرية.
على صعيد آخر، قالت "المسيرة" إن أعداداً من القتلى والجرحى سقطوا من الجيش اليمني بكسر مقاتلي "أنصار الله" زحفاً باتجاه مواقع يسيطرون عليها قبالة جبل قيس في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.
وأضافت بأن وحدة الهندسة في "أنصار الله" فجرت عبوات ناسفة بمجاميع من المهاجمين خلال كسر الزحف الذي لم تحقق خلاله القوات اليمنية أي تقدم، حسب "المسيرة".
من جهة ثانية، أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" الثلاثاء، مقتل جنديين سعوديين في مواجهات حدودية مع مسلحي جماعة أنصار الله، وهما: العريف محمد بن علي يحي محنشي، العريف موسى شار عزيز سلامي.
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