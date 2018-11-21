فيديو.. الاحتلال يهدم عشرات المنشآت التجارية الفلسطينية في القدس

وقال ثائر فسفوس الناطق باسم حركة فتح في مخيم شعفاط في تصريحات لوكالة "معا"، إنّ طواقم بلدية تل أبيب علقت إخطارات هدم لأكثر من 20 محلًا تجاريًّا مقامًا عند مدخل المخيم.
وأضاف فسفوس أنّ الأوامر تدخل حيز التنفيذ بعد 12 ساعة من الآن.
وصرح بأنّ مواجهات عنيفة شهدها المخيم خلال اقتحامه وتوزيع الإخطارات للمنشآت التجارية، حيث ألقت قوات الجيش القنابل الصوتية والغازية بصورة عشوائية.
وأضاف أنّ المحلات التجارية قائمة منذ عام 2007، ومنها محلات لبيع الملابس والأحذية وبقاليات ومطاعم ومخبز.
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