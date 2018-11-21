فيديو.. الاحتلال يهدم عشرات المنشآت التجارية الفلسطينية في القدس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اقتحمت طواقم مشتركة من بلدية وقوات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مخيم شعفاط للاجئين، شمال شرق مدينة القدس، وعلقوا إخطارات هدم لعشرات المحلات التجارية بحجة البناء دون ترخيص.

وقال ثائر فسفوس الناطق باسم حركة فتح في مخيم شعفاط في تصريحات لوكالة "معا"، إنّ طواقم بلدية تل أبيب علقت إخطارات هدم لأكثر من 20 محلًا تجاريًّا مقامًا عند مدخل المخيم.

وأضاف فسفوس أنّ الأوامر تدخل حيز التنفيذ بعد 12 ساعة من الآن.

وصرح بأنّ مواجهات عنيفة شهدها المخيم خلال اقتحامه وتوزيع الإخطارات للمنشآت التجارية، حيث ألقت قوات الجيش القنابل الصوتية والغازية بصورة عشوائية.

وأضاف أنّ المحلات التجارية قائمة منذ عام 2007، ومنها محلات لبيع الملابس والأحذية وبقاليات ومطاعم ومخبز.

وأشار الناطق باسم حركة فتح إلى أنّ سلطات الاحتلال تشن حملة واسعة في مخيم شعفاط، مؤكدًا أنّ الجرافات هدمت بناية ضخمة وهددت بهدم غيرها، إضافةً إلى اقتحامات شبه يومية وتحرير مخالفات عشوائية للمركبات.