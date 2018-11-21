شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يخطر بهدم 20 متجرًا بمخيم شعفاط شمال القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، أصحاب 20 متجرًا فى مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة بهدمها بحجة البناء غير المرخص.

وأفادت مصادر فلسطينية باقتحام أعداد كبيرة من القوات الخاصة الإسرائيلية ومن موظفى بلدية الاحتلال مخيم شعفاط، وتسليم أصحاب المحال التجارية الموجودة على امتداد شارع الرئيسى للمخيم أوامر هدم خلال 12 ساعة.

وقال عدد من أصحاب المتاجر، إن متاجرهم المستهدفة بالهدم بنيت منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

فى غضون ذلك، شهد مخيم شعفاط مواجهات وصفت بالعنيفة مع قوات الاحتلال خلال عملية اقتحامها للمخيم، حيث أطلق جنود وعناصر شرطة الاحتلال الرصاص المطاطى وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.