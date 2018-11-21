اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكّدت وزارة الصحة الأفغانية أنّ 43 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 82 بسبب انفجار وقع في قاعة زفاف في العاصمة كابول، الثلاثاء.
ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن شهود عيان أنّ المئات كانوا داخل الفندق يحضرون حفل زفاف وقت وقوع الانفجار.
شكرا لقرائتكم خبر عن 43 قتيلًا و82 مصابًا في تفجير وسط حفل زفاف بأفغانستان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصر العربية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصر العربية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .