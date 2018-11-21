43 قتيلًا و82 مصابًا في تفجير وسط حفل زفاف بأفغانستان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكّدت وزارة الصحة الأفغانية أنّ 43 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 82 بسبب انفجار وقع في قاعة زفاف في العاصمة كابول، الثلاثاء.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن شهود عيان أنّ المئات كانوا داخل الفندق يحضرون حفل زفاف وقت وقوع الانفجار.