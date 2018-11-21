وزير خارجية إيران يسخر من ترامب بعد بيانه عن مقتل خاشقجي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وصف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، البيان الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي ، بـ"المخجل".

وقال ظريف، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، حسب "سي إن إن": "ترامب خصص بشكل غريب الفقرة الأولى من بيانه المخجل عن الفظائع السعودية ، لتوجيه الاتهامات إلى إيران بشأن كل المخالفات التي يمكن أن يفكر فيها".

وأضاف ساخرًا: "ربما نكون مسؤولين أيضًا عن حرائق كاليفورنيا، لأننا لم نساعد في تجريف الغابات".

وتشهد ولاية كاليفورانيا أسوأ حرائق غابات في تاريخها أسفرت عن سقوط ما يقرب من 80 قتيلًا.

وقال ترامب في الفقرة الأولى من بيانه بشأن مقتل خاشقجي: "إيران، على سبيل المثال، هي المسؤولة عن حرب دموية بالوكالة ضد المملكة العربية السعودية في اليمن، وتحاول زعزعة استقرار محاولات العراق الهشة نحو الديمقراطية، وتدعم جماعة حزب الله الإرهابية في لبنان، وتدعم الدكتاتور بشار الأسد في سوريا (الذي قتل الملايين من مواطنيه)، وأكثر من ذلك بكثير".

وأضاف: "وبالمثل، قتل الإيرانيون العديد من الأمريكيين وغيرهم من الأبرياء في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تقول إيران علناً، وبقوة كبيرة، (الموت لأمريكا!) و(الموت لإسرائيل!)، تُعتبر إيران الراعي الرئيسي في العالم للإرهاب".