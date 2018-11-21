رئيس فرنسا يتحدث عن طريقة إنهاء احتجاجات السترات الصفراء

وانطلقت التحركات بالأساس احتجاجًا على زيادة أسعار الوقود، غير أن "السترات الصفراء" وسعوا نطاق مطالبهم للتنديد بالنظام الضريبي بصورة عامة وبتراجع القدرة الشرائية.
ومن جانبه، أكّد رئيس الوزراء إدوار فيليب لنواب الحركة الحاكم "الجمهورية إلى الأمام": "سننتصر بتماسكنا وثباتنا وتصميمنا".
وواصل المتظاهرون تحركاتهم الثلاثاء عبر إقامة حواجز لإبطاء حركة السير قرب نقاط دفع رسوم الطرقات السريعة وعند دوارات ملتقيات الطرق في مناطق عدة.
وطاولت الاحتجاجات الغاضبة أيضًا جزيرة "لا ريونيون" الفرنسية في المحيط الهندي حيث فرض حظر تجول جزئي في نصف البلدات بعد ليلة جديدة من أعمال العنف.
وشارك حوالي 27 ألف متظاهر الاثنين في تحركات عدة، بحسب أرقام وزارة الداخلية، وهي البيانات الوحيدة المتوافرة بالنسبة للحركة التي تنظم خارج إطار النقابات وتؤكد أنها مطلبية غير سياسية، بالمقارنة مع 290 ألف متظاهر السبت.
وصرح وزير الداخلية كريستوف كاستانير - لشبكة "فرانس 2": "نحن أمام جنوح تام لتظاهرة انطلقت بالأساس هادئة السبت"، منددا بـ"نزعة نحو التطرف" وبسقوط "عدد كبير جدًا من الجرحى".
من جهته، انتقد وزير الاقتصاد برونو لومير عددًا من التجاوزات في هذه التظاهرات، مثل التجاوزات المعادية للمثليين والعنصرية التي رافقها "عنف".
كما أوقعت التظاهرات منذ بدء التحرك قتيلًا و528 جريحًا بينهم 17 إصاباتهم بالغة، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية مساء الاثنين محذرة بأن عمليات فتح الطرقات التي أمرت بها السلطات "ستتواصل".
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