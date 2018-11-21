واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية وروسية: تبيع النفط لسوريا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الولايات المتحدة، أنّها فرضت عقوبات على ستة أفراد وثلاثة كيانات بهدف تفكيك شبكة إيرانية روسية قالت إنّها توفر الملايين من براميل النفط للحكومة السورية وتمول حركة حماس وحزب الله. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أفاد مسؤولون أمريكيون بأنّ روسيا سهّلت تسليم النفط من إيران إلى سوريا، وبأنه جرى استخدام مجموعة مختلفة من الآليات في محاولة لإخفاء الشحنات والمدفوعات المتعلقة بالنفط. وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: "نتحرك اليوم ضد مخطط معقد تستخدمه إيران وروسيا لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد ولتوفير الأموال للنشاط الإيراني الخبيث". وأضاف: "مسؤولو البنك المركزي الإيراني مستمرون في استغلال النظام المالي العالمي". وذكرت وزارة الخزانة - في بيان - أنّ من بين المستهدفين المواطن السوري محمد عامر الشويكي وشركته جلوبال فيجن جروب ومقرها روسيا. وقالت الوزارة إنّ الأهداف الأخرى تشمل المواطن السوري حاج عبدالناصر والمواطن اللبناني محمد قاسم البزال والمواطن الروسي آندريه دوجاييف والمواطنين الإيرانيين رسول سجاد وحسين يعقوبي مياب. ويؤدي إدراج وزارة الخزانة الأمريكية الأفراد والكيانات على قائمة العقوبات إلى عزلهم فعليًّا عن النظام المالي العالمي وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأمريكي وتحذير المؤسسات غير الأمريكية من التعامل معهم.

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