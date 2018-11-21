تجدّد الاشتباكات في مدينة الحديدة اليمنية

وتجدّدت الاشتباكات في المدينة بعد هدوء عمّ جبهات القتال خلال النهار، إثر مواجهات مماثلة شهدتها المدينة المطلّة على البحر الأحمر ليل الاثنين الثلاثاء وكانت الأولى منذ توقّف المعارك تماماً قبل نحو أسبوع.
وقالت مراسلة لفرانس برس في المدينة إنّ أصوات الاشتباكات العنيفة يمكن سماعها في الأحياء الجنوبية للحديدة.
وفي الجهة الشرقية، أفاد سكان بأنّ اشتباكات عنيفة دارت أيضًا عند أطراف أحياء سكنية، وأنّ شظايا القذائف تتساقط في هذه الأحياء.
وتحاول القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًّا والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، منذ يونيو الماضي، استعادة الحُديدة التي تضم ميناءً حيويًّا تمرّ عبره غالبية السلع التجارية والمساعدات الموجّهة إلى ملايين السكان.
واشتدّت المعارك في مدينة الحديدة في بداية نوفمبر الجاري، قبل أن توقف القوات الحكومية، بحسب قادة ميدانيين على الأرض، محاولة تقدّمها في المدينة الأربعاء الماضي، في ظلّ دعوات دولية لوقف إطلاق النار.
ولم يتمّ بعد تحديد موعد للتصويت على المشروع.
وتهدّد المعارك في الحديدة إمدادات الغذاء التي تأتي عبر ميناء المدينة ويعتمد عليها ملايين السكان للبقاء على قيد الحياة في بلد فقير تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكانه، نصفهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة.
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