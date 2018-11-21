السعودية والإمارات تعلنان تقديم 500 مليون دولار كمساعدة لليمن

الرياض / الخليج 365

أعلنت السعودية والإمارات، اللتان تقودان التحالف العربي باليمن، الثلاثاء، تقديم 500 مليون دولار لـ"مواجهة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة" في اليمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"عبد الله الربيعة"، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (رسمي)، والذي نقلته فضائية "الإخبارية" السعودية.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه التحالف اتهامات من منظمات حقوقية دولية بالتسبب بشكل رئيسي في الأزمة الغذائية الحادة التي يعاني منها اليمن حاليا، فيما صعدت جهات بحثية غربية مزاعمها إلى حد اتهام التحالف باستخدام "التجويع" كـ"استراتيجية" لحسم المعركة ضد جماعة الحوثي.

لكن التحالف يقول في المقابل إنه أولى منذ بداية عملياته في اليمن، العمل الإنساني أهمية كبرى؛ حيث كون خلية للإجلاء والأعمال الإنسانية تتولى المهام ذات العلاقة بالعمل الإنساني كافة والتنسيق مع المنظمات الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية لضمان رفع المعاناة عن الشعب اليمني، وتوفير المستلزمات الضرورية سواء من المواد الغذائية أو الدوائية.

وقال الربيعة إن السعودية والإمارات تقدمان 500 مليون دولار أمريكي إضافية لأغراض إنسانية في اليمن.

وأوضح أن المبادرة الجديد تهدف إلى "تأمين غذاء نحو 10 إلى 12 مليون يمني".

وأضاف أن السعودية والإمارات والكويت قدموا مليار و250 مليون دولار لدعم اليمن، في إطار خطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.

وتابع: "ننسق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن".

وفي وقت سابق اليوم، قالت منظمة الصحة العالمية، في تغريدة نشرتها عبر صفحة مكتبها باليمن على تويتر، إن أكثر من 11 مليون طفل يمني، يشكلون 80% من أطفال البلاد، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن البالغ عدد سكانه نحو 27.5 مليون نسمة، حربًا بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، ومسلحي جماعة "الحوثي" الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

وخلّفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.