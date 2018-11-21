شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مجهول اقتحم شقة وتشاجر مع صاحبها في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - جدة:

ألقت دوريات الأمن بجدة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص اقتحم شقة بمبنى في حي النهضة شمال محافظة جدة.

وفي التفاصيل، دخل شخص في شجار مع صاحب شقة، وعند خروجه محاولاً الهروب، فوجئ برجال الأمن يحيطون بباب المبنى الذي اقتحمه.

وتمكنت دوريات الأمن من ضبطه بالقوة الجبرية، قبل محاولته الفرار من الموقع، ونقله لأقرب مركز شرطة.