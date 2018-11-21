شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على شروط عمل المواطن في سيارات «الأجرة الذكية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قامت هيئة النقل العام، بتحديث شروط وإجراءات تقديم خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية، التي بررتها لرفع الكفاءة التشغيلية والرقابية، والارتقاء بالخدمة.

وأشارت الهيئة إلى توافر اشتراطات عدة في الأفراد السعوديين الراغبين في العمل؛ إذ يجب أن تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 65 عاماً، وتتوافر رخصة قيادة سارية المفعول، ويجتاز المتقدم فحص السموم، وخلو صحيفة السوابق، واجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه المركبات الخاص بمقدم الخدمة.

وتضمنت اللائحة السماح؛ للمواطنين بالعمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات بسياراتهم الخاصة التي يمتلكونها بشكل مباشر، أو بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، على أن يكون الفرد هو المستخدم الفعلي للسيارة.

كما أكدت الشروط وجود عقد مبرم لحفظ الحقوق بين مقدم خدمة التوجيه والناقل، في حال كان عبارة عن المنشآت والأفراد المرخص لهم بممارسة نشاط الأجرة العامة، على أن تقتصر قيادة مركباتهم على السعوديين فقط الحاصلين على رخص قيادة عامة سارية المفعول، مع التأكد من توافر بطاقة تشغيل للمركبة وجميع السمات الخارجية التي تميز مركبات النشاط.

وألزمت الشروط والإجراءات المحدثة مقدمي الخدمة بالتأكد من التزام السائقين بالزي الوطني، أو اعتماد زي لائق من هيئة النقل العام، والحرص على نظافة السيارة من الداخل والخارج، وعدم تظليلها؛ حفاظاً على جودة ومستوى الخدمة.

وألزمت الشروط مقدمي خدمة توجيه المركبات بتزويد قائد المركبة بشعار التطبيق ليتم تثبيته في موقع بارز في المركبة أثناء تقديم خدمة النقل بالتطبيقات.

وشددت الاشتراطات على تقديم خدمة توجيه المركبات لتكون داخل المدن، مع اشتراط الحصول على موافقة هيئة النقل العام قبل تقديم الخدمة بين مدن المملكة، مع وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم لتقديم خدمة النقل من خلال التطبيقات وخدمة توجيه المركبات ومشاركتها مع هيئة النقل العام.

وتمنع الاشتراطات المحدثة قائد مركبة تطبيقات التوجيه المصرح له والمسجل في منصة «وصل» ومركبته من العمل في أي من خدمات النقل نهائياً، مع تطبيق الغرامة المالية النظامية، في حال تمكينه لغيره من قيادة المركبة لتقديم خدمة النقل من خلال مُقدّم خدمة التوجيه.

كما تلزم الشروط وجود حقيبة إسعافات أولية، وطفاية حريق، ومثلث عاكس في سيارات الأفراد، إضافة إلى وجود وثيقة تأمين تجارية سارية المفعول.