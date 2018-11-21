شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمستخدمي «آيفون» للحفاظ على عمر البطارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، نصائح لمستخدمي هواتف آيفون، عند استخدام الهاتف بوضعية توفير الطاقة.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “معلومة هامة لمستخدمي الآيفون حول وضعية توفير الطاقة، إذا كنت تستخدم شبكة إنترنت “محدودة البيانات”، فقم بتفعيل خيار توفير الطاقة؛ لأنه سيجعل جهازك يستهلك موارده بشكل أقل”.

وأضاف “إذا أردت أن يكون جهازك سريع، وتتعامل مثلاً مع الواتساب على الكمبيوتر بشكل أفضل، فتأكد من إغلاق وضع توفير الطاقة”.