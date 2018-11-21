شكرا لقرائتكم الخارجية اللبنانية تساند كارلوس غصن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 38 دقيقة في 21 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 20 نوفمبر 2018 / 22:58

طلب وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية جبران باسيل من السفير اللبناني لدى اليابان نضال يحيى متابعة قضية رئيس مجموعة نيسان - رينو - ميتسوبيشي كارلوس غصن (يحمل الجنسية اللبنانية إلى جانب الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية) واللقاء به للاطلاع على حاجاته والتأكد من سلامة الاجراءات المتخذة والحرص على توفير الدفاع القانوني له ليتسنى له عرض ما يمتلكه من وقائع وأدلة وفرصة حقيقية للدفاع عن نفسه"، وفق مكتب باسيل الاعلامي.



ووصف البيان الصادر عن مكتب باسيل رجل الاعمال غصن بأنه "يمثل احد النجاحات اللبنانية في الخارج، والخارجية اللبنانية ستقف إلى جانبه في محنته لتتأكد من حصوله على محاكمة عادلة".

وكان غصن (64 سنة) أوقف رهن التحقيق أول من أمس، لدى نزوله من طائرته الخاصة في مطار طوكيو للإشتباه بـتهمة "التهرب الضريبي من خلال عدم التصريح عن قسم كبير من مداخيله الهائلة".

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة اليابانية أن غصن "تآمر لخفض مداخيله خمس مرات بين حزيران (يونيو) 2011 وحزيران 2015"، وانه "تم التصريح بمبلغ 4,9 بلايين ين (نحو 37 مليون يورو) للسلطات الضريبية في الوقت الذي كسب فيه غصن نحو عشرة بلايين ين خلال تلك الفترة".