شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى السعودى، أمس الثلاثاء، وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر فى جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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