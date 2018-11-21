شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الحزب الديمقراطى الكردستانى يزور بغداد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني زيارة العاصمة العراقية بغداد اليوم الاربعاء في أول زيارة له بعد استفتاء الانفصال.

وقال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح لوكالة انباء الاعلام العراقي إن "مسعود بارزاني يعتزم زيارة العاصمة بغداد، يوم غد الأربعاء، وسيلتقي خلال الزيارة بالزعماء السياسيين ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي " .

وبين القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، أن "هدف زيارة بارزاني ، وهي الأولى من نوعها بعد استفتاء الانفصال، هو لإيصال رسالة دعم الى الحكومة العراقية الجديدة ، برئاسة عبد المهدي ، وتأكيده على ضرورة إنهاء كافة الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد " .

وتوترت العلاقات بين بغداد وأربيل بعد قيام إقليم كردستان بإجراء استفتاء، في سبتمبر 2017 ، حول الانفصال عن العراق ما دفع بالحكومة الاتحادية بأخذ موقف متشدد تجاه السلطات هناك من بينها تعليق الرحلات في مطاري أربيل والسليمانية والمطالبة بتسليم المنافذ الحدودية الى المركز، فضلا عن بسط السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وأبرزها كركوك .