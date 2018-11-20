شكرا لقرائتكم قداس في ذكرى اغتيال بيار الجميل اليوم حرب: ستبقى محطة ألم في تاريخ لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 21 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 20 نوفمبر 2018 / 22:51

عشية الذكرى الثانية عشرة لاغتيال الوزير والنائب بيار أمين الجميّل في 21 تشرين الثاني(نوفمبر) 2006 غرد النائب والوزير السابق بطرس حرب على حسابه على "تويتر" قائلا: "‏ذكرى استشهاد بيار الجميل ستبقى محطة ألم في تاريخ لبنان، كما ستبقى، مع ذكرى من أهرقت دماؤهم من أجل السيادة والاستقلال، مبعث أمل بأن اغتيال بيار ورفاقه لم ولن يحقق أهدافه، لأننا كلّنا بيار، وكلنا مستعدون للاستشهاد لكي يبقى لبنان وطن الاحرار".



وقال حرب في تغريدة أخرى: "مهما استغلّوك وتاجروا بك، ستبقى يا علم بلادي مصدر فخرنا واعتزازنا ورمز استقلالنا ووحدتنا الوطنية . فليس بالصراع على النفوذ والحصص نحمي الوطن بل بالتضحية والتجرد. فإخفق يا علم لبنان، لأن عيدك محفور في قلوب اللبنانيين ولن تلطّخه أياديهم القذرة".

وغرد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر "تويتر": "أيها الشهيد الحبيب بيار، إغتالوك ورفاقك الشهداء في انتفاضة الإستقلال كي يضعوا لبنان في السجن الكبير كما يحاولون اليوم. إغتالوك لأنك كنت من الشجعان المتمسكين بلبنان وطن السيادة والحرية. عهدا لك يا شهيد لبنان أن نقاومهم حتى تحرير لبنان من وصايتهم. مستمرون".

أما النائب السابق فارس سعيد فقال: "مع خسارة بيار الجميل، خسر اللبنانيون قائدا رؤيويا".

وفي هذه المناسبة، انطلقت مساء أول من أمس مسيرة من قسم "الكتائب" في الجديدة إلى النصب التذكاري في المكان الذي أغتيل فيه حيث تمّ وضع الأكاليل. وشارك في المسيرة الشيخة جويس الجميّل ،النائب الياس حنكش، رئيس أقليم المتن ميشال الهراوي والكتائبيون والأصدقاء وفعاليات من المنطقة.

الى ذلك دعت عائلة الجميل و"حزب الكتائب" الى المشاركة في القداس في كنيسة مار مخايل في بكفيا عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم.

تيمور جنبلاط التقى رئيس "الكتائب"

على صعيد آخر إلتقى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، في كليمنصو، رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، يرافقه القياديان في الحزب ​ميشال خوري​ وفؤاد ابو ناضر، في حضور عضوي "اللقاء الديموقراطي" النائبين ​أكرم شهيب​ و​وائل أبو فاعور​. وتمّ عرض المستجدات السياسية الراهنة.

"الكتائب" للتشبث بالحق وكشف الحقيقة

ورأى حزب "الكتائب" في بيان بعد اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل في "تزامن ذكرى الاستقلال وعيد الحزب واستشهاد الوزير والنائب بيار أمين الجميل، تلازما تاريخيا ومصيريا مشهودا".

وإذ اكد "الكتائب" "ايمانه الراسخ بإستمرار المسيرة كما خطها الشهيد بيار الجميل والشهداء الابرار"، جدد عهده "بالتشبث بالحق وكشف الحقيقة والتمسك بالسيادة كاملة والدفاع عن لبنان الرسالة والقيم والانسان، وتحرير البلاد من قبضة الفساد والفاسدين".

وأمل بـ"أن يسود السلام والاستقرار ربوع الوطن، وألا يبقى على أرضه سلاح غير شرعي، لتمتلك الدولة وحدها قرارها الحر السيد المستقل".