دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا صور: 8 حيل للبقاء على قيد الحياة في لعبة PUBG التي يتحدث عنها الجميع

انتشرت لعبة PUBG مؤخرا على السوشيال ميديا في العديد من الدول العربية مع تساؤلات حول كيفية إجادة هذه اللعبة، لكن أولاً يجب أن تعرف ان هدف اللعبة الأساسي هو البقاء على قيد الحياة حتى النهاية.

لعبة PlayerUnknown’s Battleground متاحة للتنزيل على أكثر من منصة منها Xbox One ، Android و iOS

إليك مجموعة من الحيل التي ستساعدك على النجاح فيها

اختيار مكان الهبوط جيدًا

الاختيار السيء لمكان الهبوط قد ينهى اللعبة خلال ثواني قليلة لذا تحتاج إلى استهداف أفضل المواقع مثل قاعدة عسكرية أو محطة توليد كهرباء أو المدن الرئيسية وذلك للحصول على أسلحة لكن انتبه فأفضل اللاعبين سيكونون هناك أيضًا.

© layalina صور: 8 حيل للبقاء على قيد الحياة في لعبة PUBG التي يتحدث عنها الجميع

النهب أولاً وليس القتل

بمجرد الهبوط في مكان مناسب تذكر جيدًا أن الحصول على غنائم ومعدات كافية هو هدفك الأول ليس القتل لذا تجنب المناوشات الأولية مع ضرورة الحفاظ على حياتك فالموت في اللعبة لا توجد فيه فرص آخرى.

© layalina صور: 8 حيل للبقاء على قيد الحياة في لعبة PUBG التي يتحدث عنها الجميع

متى تطلق النار؟

تحتاج هنا لموازنة صعبة بين الاختباء أو إطلاق النار لكن القاعدة الأساسية لا تطلق النار إلا إذا كنت متأكد من إصابة الهدف.

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الاختبار المناسب للأسلحة

عليك دومًا اختيار السلاح المناسب للموقف الذي تتواجد فيه، فالبنادق مفيدة جدا عند التعامل مع البنايات لكنها لا تفيد في الحقول والأماكن المفتوحة، وأيضًا لا تستخدم سلاحين لهم نفس الغرض في الوقت نفسه.

© layalina صور: 8 حيل للبقاء على قيد الحياة في لعبة PUBG التي يتحدث عنها الجميع

الحفاظ على المنطقة الآمنة

لا يجب البقاء خارج الدائرة الآمنة فترة طويلة لأنك ستموت في النهاية، فهذه الدائرة ستتقلص مع الوقت لذلك عليك متابعة الخريطة باستمرار لتحديد أفضل الأماكن للتواجد بها.

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الحصول على سيارة

إذا استطعت الحصول على سيارة سيكون أمر جيد لكن عليك التأكد أنها آمنة تمامًا فجميع اللاعبين يتطلعون إليها، كما أن اختيار السيارة المناسبة أمر هام، فالسيارة الجيب مثلا بطيئة لكنها ستوفر حماية جيدة لأربع أفراد.

© layalina صور: 8 حيل للبقاء على قيد الحياة في لعبة PUBG التي يتحدث عنها الجميع

لعبة الأختباء

إذا كنت في العراء عليك الاستفادة من الصخور وجوانب المباني للاختباء والحصول على تغطية مناسبة لكن عليك أولا زيارة Settings > Basic men لكى لا تتعرض للخطر.

التواصل المستمر

البقاء وحيدًا لفترة طويلة يعرضك للخطر، لذلك يجب عليك التواصل الجيد مع أعضاء الفريق فهو سر الفوز.

© layalina صور: 8 حيل للبقاء على قيد الحياة في لعبة PUBG التي يتحدث عنها الجميع

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تم نشر هذا المقال على موقع ليالينا